ضبط متهم بطعن شاب في أحد شوارع المطرية

ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم بطعن شاب في أحد شوارع منطقة المطرية بسبب مشاجرة نشبت بينهما.



طعنة نافذة بالقلب



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اخطارا من قسم شرطة المطرية تضمن ورود بلاغًا يفيد بوجود مشاجرة في أحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات والمعاينة مصرع شخص خلال مشاجرة نشبت بينه وبين آخر بسبب خلافات بينهما، حيث سدد المتهم له طعنة نافذة بالقلب أودت بحياته وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة المباحث في القاهرة القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.