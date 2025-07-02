إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق أسيوط/ سوهاج الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط.

تلقي اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط ، إخطاا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط/ سوهاج الصحراوي الغربي ووجود مصابين.

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين



وعلى الفور، انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز وسيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارتين ملاكي ما أسفر عن إصابة "أحمد حسن عبدالرحيم" 50 عامًا، و"محمد أحمد حسن" 21 عامًا، و"الأمير أحمد"32 عامًا، و"إبراهيم أحمد" 32 عامًا، وجميعهم من مركز البلينا محافظة سوهاج.



جارى نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج .

وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.