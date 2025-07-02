تجديد حبس أب متهم بضرب نجله بالعاشر من رمضان

قرر قاضي المعارضات بمحكمة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، تجديد حبس أب لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي بالضرب على نجله الطفل داخل شرفة مسكن الأسرة بمدينة العاشر من رمضان وكانت النيابة العامة بالعاشر من رمضان قررت إخلاء سبيل الأم بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، وإيداع الطفل دار رعاية بمدينة الزقازيق لمدة 15 يوما.

تعود الواقعة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالشرقية مقطع فيديو يُظهر أب وهو يعتدي على ابنه بالضرب في وجود زوجته، داخل شرفة المنزل بالمجاورة الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

وبإجراء التحريات، تبين صحة الفيديو، وأن الأب اعتدى بالضرب على نجله الطفل "مينا"، 10 أعوام، بدعوى معاقبته على سرقة هاتف شقيقه لشراء سجائر.

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأب المتهم وزوجته والدة الطفل وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.