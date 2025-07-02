القبض على 5 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل منزل بالسيدة زينب

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة و4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام موظف و4 أشخاص من بينهم سيدة "يحملون جنسية إحدى الدول" بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى الحفر)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.