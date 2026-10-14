قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأردن وأستراليا يؤكدان دعم سيادة لبنان وحصر السلاح بيد الدولة
متحدث مجلس الوزراء: منصة منتدى مصر 2026 سجلت أكثر من 12 مليون مشاهدة خلال 12 يومًا
غرب إثيوبيا تحت النار.. حظر التجول وانقطاع الكهرباء في جامبيلا بعد هجوم دموي
أحمد موسى: القوات الجوية قوية والرئيس السيسي امتلك رؤية مبكرة لتحديث الأسلحة
عمرو أحمد: إيران تسعى لتحقيق مكاسب سريعة في المفاوضات مع واشنطن
غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه.. القانون يواجه التدخين داخل المصالح الحكومية والمنشآت الصحية
إيلون ماسك بشأن تقييد استخدام شبكة الأقمار الصناعية في أوكرانيا: القرار بيد ترامب
نقيب الأطباء: اكتشفنا التحاق طلاب بكليات الطب بشهادات ثانوية من القسم الأدبي
روسيا تحذر الفصائل اليمنية المسلحة وتطالب بضرورة وقف الاعتداءات على السعودية
وزير الخارجية: إسرائيل تتحمل مسئولية تأخير المرحلة التالية من "اتفاق غزة".. ومصر ترفض التهجير
الخارجية: اتهامات إثيوبيا لمصر أوهام.. ومازال في جعبتنا الكثير بشان ملف السد الإثيوبي
تأجيل محاكمة 62 متهما بخلية الدعم المالي للإخوان في الهرم لـ 30 ديسمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير استراتيجي: الحرب النفسية ضد مصر تستهدف الدولة من الداخل.. والشائعات جزء من المواجهة

خبير
خبير
رحمة سمير

أكد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت رسائل وتوضيحات بشأن عدد من الملفات، معتبرًا أنها تناولت حقائق وأحداثًا سابقة، وردت على جانب كبير من الشائعات المتداولة.

وأوضح العكاري، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، أن حديث الرئيس يعكس متابعة الملفات المختلفة، مشيرًا إلى أن مواجهة الشائعات والحرب النفسية أصبحت أكثر تعقيدًا في ظل انتشار المنصات الرقمية والصفحات الإلكترونية والخوارزميات التي تسهم في توجيه المحتوى المتداول.

وأشار المتخصص في الشأن الاستراتيجي إلى أن الحرب النفسية كانت تستهدف في مراحل سابقة شخصيات ومجموعات محددة، بينما أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تتيح توسيع نطاق تأثيرها ليشمل قطاعات كبيرة من المجتمع.

وأضاف أن ما وصفه بمحاولات التأثير في الوعي العام يستدعي الانتباه إلى طبيعة المعلومات المتداولة ومصادرها، لافتًا إلى أن المشاهد والمعلومات التي تنتشر عبر المنصات الرقمية قد تؤثر في تشكيل الرأي العام تجاه الأحداث الإقليمية.

ولفت العكاري إلى أن تحذيرات الرئيس السيسي عام 2018 بشأن مخاطر تفجير الدول من الداخل تتسق، بحسب رؤيته، مع التطورات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات التالية، معتبرًا أن استقرار الدولة ومؤسساتها يمثلان عنصرًا أساسيًا في مواجهة التحديات.

وأكد أن مصر واجهت على مدار تاريخها تحديات وأطماعًا إقليمية ودولية، مشيرًا إلى أهمية الوعي بطبيعة موقعها الجغرافي وما تمتلكه المنطقة من موارد وممرات استراتيجية.

وشدد العكاري على أن قدرة مصر على تجاوز الأزمات ترتبط، من وجهة نظره، بقدرة شعبها على الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، موضحًا أن الدول قد تمر بظروف صعبة، لكنها تستطيع استعادة استقرارها بفضل تماسك المجتمع.

وتطرق إلى الأوضاع الإقليمية، معتبرًا أن التصريحات والتحذيرات الإسرائيلية بشأن التهديدات المحتملة تعكس حالة من التوتر في المنطقة، كما انتقد طريقة تعامل إسرائيل مع بعض الملفات، واصفًا بعض تصرفاتها بأنها لا تتفق، في رأيه، مع سلوك الدول.

وفي حديثه عن تصريحات الرئيس بشأن السلام، أشار العكاري إلى أن مصر استعادت أرضها ولا تسعى إلى الاستيلاء على أراضي الآخرين، مؤكدًا أهمية الحفاظ على السلام مع الاستعداد لحماية الدولة وأمنها القومي.

كما تناول الأوضاع الاقتصادية في عدد من الدول الأوروبية، مشيرًا إلى الضغوط المعيشية والاحتجاجات التي تشهدها بعض الدول، في سياق حديثه عن التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم.

الإعلام_والشائعات الشرق_الأوسط مصر خطاب_الرئيس تحليل_سياسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

الطقس في مصر

عاصفة ترابية ورمال قادمة من شرق ليبيا تضرب البلاد| الأرصاد تحذر

مستريح الذهب في الزقازيق - هيثم أحمد رجب

مستريح الزقازيق استولى على 20 كيلو ذهب وهرب للأردن.. والضحايا: خسرنا تحويشة عمرنا وعملنا محاضر ضده

وزير التربية والتعليم

أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

الخطيب

قرار عاجل من المحكمة بشأن مدحت شلبي على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب

محمد هاني

محمد هاني يقترب من التجديد وياسر إبراهيم يلوح بالرحيل.. ماذا يحدث في الأهلي؟

حافظ للقرآن وبدأ يومه بصلاة الفجر.. ماذا حدث للطالب آدم الأحمدي داخل مدرسته في بورسعيد؟

حافظ للقرآن وبدأ يومه بصلاة الفجر.. ماذا حدث للطالب آدم الأحمدي قبل وفاته داخل مدرسته في بورسعيد؟

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

وزير السياحة والآثار يتفقد معبد بهبيت الحجارة لدراسة تطويره.. وتوجيه بإعداد تصور متكامل للمشروع يشمل الدراسات الفنية والأثرية والتكلفة التقديرية

رئيس جامعة المنوفية

المنوفية تشارك بالمؤتمر الإقليمي للطاقة الخضراء بروبوت ومشاريع ترشيد الاستهلاك

جولة وزير الآثار ومحافظ الغربية بموقع الاكتشاف الاثري

وزير السياحة والآثار ومحافظ الغربية يكرمان خالد الشحات خليل بقرية بهبيت الحجارة.. والوزير يهديه وزوجته شهادة تكريم ورحلة عمرة

بالصور

بذور الشيا.. فوائد لصحة القلب والأمعاء تساعد على الشعور بالشبع

بذور الشيا..فوائد لصحة القلب والإمعاء تساعد على الشعور بالشبع
بذور الشيا..فوائد لصحة القلب والإمعاء تساعد على الشعور بالشبع
بذور الشيا..فوائد لصحة القلب والإمعاء تساعد على الشعور بالشبع

فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية

فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية
فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية
فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية

ترامب: الرسوم الجمركية تدفع شركات السيارات العالمية لنقل مصانعها إلى الولايات المتحدة

ترامب
ترامب
ترامب

فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين.. تحمى صحة العين و يعزز المناعة

فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين
فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين
فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد