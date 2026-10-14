خبير استراتيجي: الحرب النفسية ضد مصر تستهدف الدولة من الداخل.. والشائعات جزء من المواجهة

أكد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت رسائل وتوضيحات بشأن عدد من الملفات، معتبرًا أنها تناولت حقائق وأحداثًا سابقة، وردت على جانب كبير من الشائعات المتداولة.

وأوضح العكاري، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، أن حديث الرئيس يعكس متابعة الملفات المختلفة، مشيرًا إلى أن مواجهة الشائعات والحرب النفسية أصبحت أكثر تعقيدًا في ظل انتشار المنصات الرقمية والصفحات الإلكترونية والخوارزميات التي تسهم في توجيه المحتوى المتداول.

وأشار المتخصص في الشأن الاستراتيجي إلى أن الحرب النفسية كانت تستهدف في مراحل سابقة شخصيات ومجموعات محددة، بينما أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تتيح توسيع نطاق تأثيرها ليشمل قطاعات كبيرة من المجتمع.

وأضاف أن ما وصفه بمحاولات التأثير في الوعي العام يستدعي الانتباه إلى طبيعة المعلومات المتداولة ومصادرها، لافتًا إلى أن المشاهد والمعلومات التي تنتشر عبر المنصات الرقمية قد تؤثر في تشكيل الرأي العام تجاه الأحداث الإقليمية.

ولفت العكاري إلى أن تحذيرات الرئيس السيسي عام 2018 بشأن مخاطر تفجير الدول من الداخل تتسق، بحسب رؤيته، مع التطورات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات التالية، معتبرًا أن استقرار الدولة ومؤسساتها يمثلان عنصرًا أساسيًا في مواجهة التحديات.

وأكد أن مصر واجهت على مدار تاريخها تحديات وأطماعًا إقليمية ودولية، مشيرًا إلى أهمية الوعي بطبيعة موقعها الجغرافي وما تمتلكه المنطقة من موارد وممرات استراتيجية.

وشدد العكاري على أن قدرة مصر على تجاوز الأزمات ترتبط، من وجهة نظره، بقدرة شعبها على الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، موضحًا أن الدول قد تمر بظروف صعبة، لكنها تستطيع استعادة استقرارها بفضل تماسك المجتمع.

وتطرق إلى الأوضاع الإقليمية، معتبرًا أن التصريحات والتحذيرات الإسرائيلية بشأن التهديدات المحتملة تعكس حالة من التوتر في المنطقة، كما انتقد طريقة تعامل إسرائيل مع بعض الملفات، واصفًا بعض تصرفاتها بأنها لا تتفق، في رأيه، مع سلوك الدول.

وفي حديثه عن تصريحات الرئيس بشأن السلام، أشار العكاري إلى أن مصر استعادت أرضها ولا تسعى إلى الاستيلاء على أراضي الآخرين، مؤكدًا أهمية الحفاظ على السلام مع الاستعداد لحماية الدولة وأمنها القومي.

كما تناول الأوضاع الاقتصادية في عدد من الدول الأوروبية، مشيرًا إلى الضغوط المعيشية والاحتجاجات التي تشهدها بعض الدول، في سياق حديثه عن التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم.