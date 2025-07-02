تحرش بفتاة أجنبية.. القبض على سائق بتطبيق نقل شهير

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى بالقاهرة، لقيامه بالتحرش بسيدة تحمل جنسية إحدى الدول.

البداية عندما تلقى قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول"، مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى، لقيامه بالتحرش بها حال استقلالها السيارة صحبته من مطار القاهرة الدولى متجهة إلى أحد الفنادق الكائنة بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.