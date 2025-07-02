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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصاية شخصين في حادث تصادم بالدقهلية

ارشيفية
ارشيفية
همت الحسينى

أصيب شخصين باصابات متفرقه اثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بتوك توك بمدخل بلقاس بمحافظة الدقهلية .


 تلقت مديرية امن الدقهليه اخطارا من شرطة النجده يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل وتوك توك امام مدخل بلقاس   مما ادى الى اصابه اثنين .
انتقل ضباط المباحث الى مكان الحارس وتبين اصابة
جمال السيد السيد 45 عاما مقيم بلقاس"امين شرطه بنقطه شرطه  بلقاس مصاب بكدمات متفرقة بالجسم"
و غازى المغازى حسن 45 عاما بلقاس “خفير بمركز بلقاس” واصابته خلع بالكتف الايسر
كدمات متفرقة بالجسم


تم نقل المصابين الى مستشفى بلقاس لتلقي العلاج.
وتحرر ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة بالواقعة. 

الدقهلية حادث جمصه محافظ

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