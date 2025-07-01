إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ملاكي ونقل بالدقهلية

أصيب أربعة أشخاص إثر تصادم سيارة ملاكى وأخرى نصف نقل على طريق جمصة- الطريق الدولى الساحلى أمام كوبري الكسارة بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بين ملاكي و نصف نقل على طريق جمصة.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعة وتبين إصابة 4 اشخاص، هم حسن رجب صهيب 62 عاما مصاب بجرح قطعي بالجبهة وجرح قطعي بالحاجب الايسر وجرح قطعي متهتك بالكوع الايسر، مقيم ابو حمص- البحيره.

كما أصيب حسين محمد حسين زكي 30 عاما واصابته كسر بالساق اليسري واحمد عبد العزيز احمد عبدالسلام 26 عاما مصاب بجروح وكدمات ومحمد حسين زكي 15 عاما مصاب كسر مضاعف بالساق،

وجميعهم مقيمى ابو حمص -البحيرة وتم نقل المصابين الى مستشفى جمصة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اخطار النيابة العامة