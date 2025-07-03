بالأسماء.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع «الطيب» بالدقهلية إلى 2 وفاة و9 مصابين

ارتفع عدد ضحايا حادث انفجار ضغط هواء في مصنع "الطيب" بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية إلى حالتي وفاة وتسعة مصابين.

وتوفي في الحادث كل من:

محمد عبد المجيد بدر الدين، 27 عامًا، مقيم بمدينة أجا، حيث تم بتر فخذه الأيمن، ثم توفي متأثرًا بإصابته.

وهيب فتحي مبروك زيدان، 50 عامًا، مقيم بسمنود بمحافظة الغربية، وقد أُصيب بجرح متهتك في الساق اليسرى وبتر بالساق اليسرى، فضلًا عن حروق بكافة أنحاء الجسم، ثم لفظ أنفاسه الأخيرة.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من:

قدري عطية عبد الوهاب، 45 عامًا، مقيم ببرج النور، مصاب بكسر في الساق اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جمعة صابر عبد النعيم، 45 عامًا، مقيم بقرية طنامل، مصاب بكدمات وسحجات وحروق متفرقة بالجسم.

صلاح عاطف عبده حسن، 55 عامًا، مقيم بميت غمر، مصاب بكدمات وسحجات وحروق متفرقة بالجسم.

إسلام محمد عبد الخالق، 35 عامًا، مقيم بأجا، مصاب بكدمات وسحجات وحروق متفرقة بالجسم.

أشرف محمد محمد سعد، 43 عامًا، مقيم بقرية شنيسة، مصاب بكدمات وسحجات وحروق متفرقة بالجسم وكسر مفتوح بالساق اليمنى.

رامي محمد أنور أبو النصر، 45 عامًا، مقيم بكفر الشعراوي، مصاب بكدمات وسحجات وحروق متفرقة بالجسم.

مصطفى أحمد محمد معوض، 35 عامًا، مقيم بمنشية عبد النبي، مصاب بكدمات وسحجات وحروق متفرقة بالجسم.

عبد الموجود محمد عبد الموجود نصار، 34 عامًا، مقيم بقرية قطارس، مصاب بكدمات وسحجات وحروق متفرقة بالجسم.

مصطفى محمد عبد النبي السباعي، 34 عامًا، مقيم بقرية اللاوندي، مصاب بكدمات وسحجات وحروق متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ، وحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.