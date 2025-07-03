السيطرة على حريق نشب بمصنع مراتب بإحدى قرى الدقهلية دون خسائر في الأرواح

شب حريق داخل مصنع لانتاج المراتب بقرية الحميدية مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده دون خسائر فى الأرواح.



تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع لانتاج المراتب بقرية الحميدية".



انتقل ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر وقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات إطفاء وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اندلاع النيران والتهامها لمصنع لانتاج المراتب الفايبر .



وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده دون وجود خسائر في الأرواح.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .