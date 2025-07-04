الدقهلية: إطلاق تطبيق إلكتروني لتلقي شكاوى تجمعات القمامة

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حرصه الدائم على الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين في جميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، وتعظيم الاستفادة من منظومة النظافة المعمول بها وتطويرها والارتقاء بمستوى الأداء لصالح المواطنين.

وأعلن محافظ الدقهلية عن إطلاق تطبيق إلكتروني، لتلقي شكاوي المواطنين الخاصة بتجمعات القمامة والمخلفات، للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، وذلك في إطار تطوير أداء الخدمة، من خلال التعامل الفوري مع الشكاوي التي يتم إرسالها من خلال تطبيق تلقي الشكاوي للعمل على حلها على الفور.

وأشار الأستاذ محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، أنه تزامنا مع إطلاق حملة التوعية والتواصل المجتمعي "نظافة محافظتنا...أكيد مسؤوليتنا" والتعاون مع شركة GT4 للبرمجيات المصممة للبرنامج.

وتم البدء باستخدام التطبيق الإلكتروني لاستقبال الشكاوي التي تخص المواطنين من الخدمات المقدمة بمنظومة المخلفات الصلبة، وذلك لقياس مستوى أداء الخدمات المقدمة والارتقاء بها، وذلك بإرسال الشكاوي على الرابط التالي:

https://services-dk.com/waste/

أو الكود المعلن مع هذا البيان

حيث تتولى الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، وفروعها بالمراكز والمدن والأحياء استقبال الشكاوي الواردة والعمل على لزالة أسبابها، وتم تدريب مديري المخلفات الصلبة على استخدام التطبيق، وكيفية الرد على الشكاوي.