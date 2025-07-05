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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

العثور على جثتي رجل وسيدة غرقى في نيل الدقهلية

ارشيفية
ارشيفية
همت الحسينى

عثرت قوات الإنقاذ النهري بالدقهليه على جثة لشخص وسيده بمياه النيل  بالمنصورة بمحافظة الدقهلية.


تلقت مديريه أمن الدقهليه إخطارا من شرطه النجده يفيد بالعثور على جثه لسيده وشخص بمياه النيل  بالمنصوره .

 انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعه بمنطقه قولونجيل 


حيث تبين أن الجثة الأولى لشخص يدعى السيد مسعد عثمان محمد عاما 45  مجهول العنوان
كما عثر على جثه غريقة مجهوله الإسم والعنوان، تبلغ من العمر 55 عاما.
 

تم نقل الجثتين الى مستشفى المنصوره الدولى وجار كشف ملابسات الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الدقهلية شخص المنصوره الدولى

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