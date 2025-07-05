الأنبا عمانوئيل يهنئ الأنبا إغناطيوس لسيامته أسقفًا عامًا مساعدًا لإيبارشية قنا

توجه نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، وبرفقته الأب ماركو ناجي، وكيل عام المطرانية، والأب ميلاد جودة، رئيس الآباء الفرنسيسكان لمنطقة جنوب الصعيد، والأختين كاترينا ثروت، وتيرزينا حنا، من رهبنة مرسلات قلب مريم الطاهر الفرنسيسكانيات، لتهنئة الأنبا إعناطيوس، الأسقف العام المساعد لإيبارشية قنا للأقباط الأرثوذكس.

تعزيز روابط المحبة

جاء ذلك بحضور الأب رويس نصر راعي كنيسة مار مرقس الرسول للأقباط الأرثوذكس، بقنا، ووكيل المطرانية، والأب زوسيما، راعي كنيسة أبو سيفين للأقباط الأرثوذكس، بقنا.

ووجه نيافة الأنبا عمانوئيل كلمة تهنئة جاء فيها: يسرنا أن نتقدم بخالص التهاني القلبية لكم صاحب النيافة الأنبا إغناطيوس، بمناسبة سيامتكم أسقفًا عامًا مساعدًا لإيبارشية قنا، وهي نعمة وبركة عظيمة لكنيسة قنا، وشعبها المبارك.

نصلي إلى الرب يسوع المسيح أن يمنح نيافتكم نعمةً مضاعفة، وحكمةً في الرعاية، ومعونةً سماوية في الخدمة، لتظل إيبارشية قنا منارةً للإيمان، مثمرةً بالروح القدس بقيادتكم الرعوية الحكيمة.

وذكر أيضا نيافة الأنبا عمانوئيل في تهنئته روابط المحبة التي تجمع بين الكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة الأرثوذكسية، مؤكدًا على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين الكنيستين.

ومن جانبه، عبر الأنبا إغناطيوس عن سعادته الكبيرة لهذه التهنئة التي تؤكد وتعمق وروابط المحبة والأخوة والألفة، كما دار حوار ودي سمات الخدمة في المنطقة.

وفي الختام اللقاء، اتفقا صاحبا النيافة على وعد متبادل بالصلاة، والعمل المشترك، وتبادل الزيارات.