محمد الباز يطالب بتعديل الدستور وإعادة النظر في مدة الرئيس.. فيديو

طالب الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز بإجراء تعديل دستوري يتيح إعادة النظر في مدة الرئاسة، مؤكدًا أن الشعب المصري اعتاد على رئيس يعمل بلا كلل، في إشارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الناس تعودت على رئيس يعمل طوال اليوم

وقال الباز، خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، في برنامج “آخر النهار” المذاع على قناة النهار: “الناس تعودت على رئيس يعمل طوال اليوم، ويتابع تفاصيل الدولة عن كثب، وكنت أتمنى أن ينتقل هذا المسلك في الأداء والانضباط إلى الحكومة الحالية”.

وأضاف: “الرئيس السيسي يمثل نموذجًا فريدًا في الالتزام والمتابعة والوطنية، وأتمنى أن تنتقل هذه الروح إلى من يأتي بعده، وأن يحافظ على نفس النهج في العمل الجاد والدؤوب”.

وشدد الباز في ختام حديثه على أنه يؤيد تعديل الدستور فيما يخص مدة الرئاسة.