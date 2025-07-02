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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بـ 350 ألف جنيه.. جيلي X Pandino الهاتشباك

جيلي X Pandino موديل 2016
جيلي X Pandino موديل 2016
إبراهيم القادري

سوق السيارات المصري يوجد به العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

جيلي X Pandino موديل 2016

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، جيلي X Pandino موديل 2016، وتنتمي X Pandino لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات جيلي X Pandino موديل 2016 الخارجية

جيلي X Pandino موديل 2016

تمتلك سيارة جيلي X Pandino موديل 2016 من الخارج تصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة جيلي، وتم تثبيت شعار شركة جيلي على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض خارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك جيلي X Pandino موديل 2016

جيلي X Pandino موديل 2016

تستمد سيارة جيلي X Pandino موديل 2016 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 860 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة جيلي X Pandino موديل 2016 الداخلية

جيلي X Pandino موديل 2016

يوجد داخل مقصورة سيارة جيلي X Pandino موديل 2016 الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، و مخارج تكييف أمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها مقابض ابواب داخلية للتحكم فى الفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها اضاءة داخلية للقراءه، وبها أحزمة امان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر جيلي X Pandino موديل 2016

جيلي X Pandino موديل 2016

تباع سيارة جيلي X Pandino موديل 2016 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات المستعملة جيلي X Pandino موديل 2016 مواصفات جيلي X Pandino X Pandino موديل 2016 محرك جيلي X Pandino

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