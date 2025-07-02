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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وصية أحمد عامر قبل وفاته: احذفوا الأغاني بعد رحيلي

أحمد عامر
أحمد عامر
إسراء صبري

كشف إبراهيم البرنس، مدير أعمال الفنان الراحل أحمد عامر، عن وصية خاصة أوصى بها قبل وفاته، طالب فيها بحذف جميع أعماله الغنائية من الإنترنت بعد رحيله.

وأكد البرنس خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد2، أنه تواصل بالفعل مع عدد من الفنانين الذين تعاونوا مع عامر في أعمال غنائية سابقة، وطلب منهم حذف الأغاني من منصاتهم، تنفيذًا لوصيته الأخيرة، رغم ما قد يترتب على ذلك من خسائر مادية لهم.

وقال البرنس: "وصية أحمد كانت واضحة، قال مش عايز تفضل أغانيي موجودة بعد وفاتي، وأنا التزمت بكلامه، وبلغت الناس اللي اشتغل معاهم بحذف الأغاني، وفعلاً بدأنا تنفيذ الوصية".

كما أشار إلى أن هناك مجموعة من الأغاني التي كان من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، إلا أنه تقرر إيقاف طرحها تمامًا احترامًا لرغبة الفنان الراحل، الذي غادر الحياة عن عمر ناهز 42 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة في مجال الأغنية الشعبية.

أحمد عامر برنامج تفاصيل مجال الأغنية الشعبية

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