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رياضة

الخطيب يجتمع بلجنة التخطيط لحسم ملفات فريق الكرة الأول

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:09 ص
صدى البلد
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عبد الحكيم أبوعلم
يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا ظهر اليوم مع لجنة التخطيط للكرة .
ويناقش الخطيب مع اللجنة العديد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة سواء على صعيد الأكاديمية والناشئين أو الفريق الأول لكرة القدم.
ويتطرق الاجتماع لبحث التجهيزات الخاصة بالمرحلة القادمة حال استئناف النشاط الكروي وفقًا لرؤية الدولة وما تراه من إجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الجميع وهو الأمر الأهم للنادي وإدارته.
كما يعقد محمود الخطيب اجتماعًا في ذات اليوم مع الإدارة المالية لمناقشة بعض الأمور الخاصة بحركة السيولة في النادي والترتيب لمواجهة الإلتزامات المالية خلال المرحلة المقبلة.
وعاد محمود الخطيب من أجازة عيد الفطر المبارك مباشرة على النادي لحسم العديد من الملفات.
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