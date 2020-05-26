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رياضة

بعد التمسك باستمراره .. ماذا قدم علي معلول مع الأهلي؟

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:02 م
علي معلول
علي معلول
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عمرو ابوبكر
كشفت إدارة الأهلي عن رفضها التام التخلي عن الظهير الأيسر التونسي علي معلول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت إدارة الأهلي، إنه ليس هناك أي عروض من العين الإماراتي لضم معلول في الفترة الأخيرة.

وأضافت أن توقف النشاط الرياضي بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا جمد كل المفاوضات الخاصة باللاعبين.

وإليكم بالأرقام مشوار علي معلول مع النادي الأهلي

- أرقام النسر التونسي مع الأهلي 
علي معلول شارك مع الأهلي حتى الآن في 121 مباراة، استطاع النجم التونسي أن يحرز 19 هدفًا ويصنع 35 أخرى، ليضع بصمته على 54 هدفًا.


- معلول الحاسم 
يمكن القول بأن أغلب تلك الأهداف جاء حاسمًا في تحقيق الأهلي انتصارا مهما، ويبدو هذا الرقم كبيرًا، مقارنة باللاعبين الهدافين في النادي الأهلي والأندية المصرية.

وإذا تمت مقارنته بمروان محسن مهاجم الفريق الأحمر والذي انضم للأهلي في 2016 نجد أنه شارك في 66 مباراة سجل 17 هدفًا وصنع 7 أخري.

- مشوار معلول منذ انضمامه للاهلي 
وصل معلول للأهلي في موسم الانتقالات الشتوية، يناير 2016 وقبل غلق باب القيد بـ 6 أيام فقط، ويعتبر معلول من اهم الصفقات التي أبرمها القلعة الحمراء في الأربع سنوات الماضية
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