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أخبار العالم

إسرائيل تناقش ضم الضفة وإنذار لجيش الاحتلال بتصعيد غير متوقع

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:28 ص
إسرائيل تناقش ضم
إسرائيل تناقش ضم الضفة وآنذار لجيش الاحتلال بتصعيد غير متوقع
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الأربعاء، تفاصيل تلقي جيش الاحتلال الإسرائيلي آنذار بتصعيد غير متوقع فى الضفة الغربية وقطاع غزة تزامنًا مع مناقشات إسرائيل لبدء ضم الضفة.

وأصدر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي "أفيف كوخافي" تحذيرًا بشأن تصعيد غير متوقع في الضفة الغربية وقطاع غزة فى شهر يوليو القادم بسبب نوايا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدء ضم الضفة الغربية وغور الأردن فى ذلك الشهر.

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وقال المحلل العسكري بصحيفة "هآرتس" العبرية "عاموس هرئيل" إن تحذيرات كوخافي بتصعيد محتمل فى الضفة وقطاع غزة مؤكدة، ولم يتم تعزيز قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بتلك المناطق حتي الآن.

وأكد "عاموس هرئيل" أنه حتى الآن لم يعقد أى مداولات شاملة، على المستوى السياسي بمشاركة قادة جهاز الأمن الإسرائيلي ووزارة القضاء حول متابعات تنفيذ قرار الضم. 

وفى نفس السياق عقد وزير الاتصالات فى إسرائيل "يوعاز هاندل" مع ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست "تسفي هاوزر" اجتماع بحضور السفير الأمريكي فى تل ابيب "ديفيد فريدمان".
 
وأفاد موقع "والاه" العبري أن الثلاثة أطراف ناقشوا المصلحة المشتركة لتطبيق سيادة الاحتلال على الضفة الغربية وغور الأردن.
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