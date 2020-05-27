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رياضة

غموض حول وفاة لاعب بالدوري الإنجليزي

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:37 ص
كريستيان مبولو
كريستيان مبولو
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عبدالله هشام
أعلن نادي موريكامب أحد أندية دورى الدرجة الثالثة الإنجليزي وفاة مدافع الفريق الأول كريستيان مبولو عن عمر يناهز 23 عاما. 

وكتب نادي موريكامب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : كل أعضاء نادي موريكامب يشعرون ببالغ الحزن والأسي علي وفاة كريستيان مبولو ونود أن نعبر عن بالغ تعازينا وتعاطفنا مع أسرته وعائلته وأصدقائه في هذا الأوقات الصعبة للغاية. 


ولم يذكر بيان الندي عبر تويتر سبب وفاة المدافع الشاب .

وكان مبولو انضم إلى فريق موريكامب قادما من نادي ميلوول مذرويل في يناير الماضي وبعقد يمتد الى 6 اشهر ولعب مع الفريق 3 مباريات قبل توقف الدورى على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد . 

جدير بالذكر أن نادي موركامب يحتل المركز الثالث والعشرون "قبل الأخير" في جدول ترتيب الدورى الدرجة الثالثة الإنجليزي برصيد 32 نقطة.
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