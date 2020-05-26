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رياضة

رغم إعلان استئنافه.. مدربو الدوري الإنجليزي يطالبون بتأجيل البريميرليج

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 10:20 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن مدربي أندية الدوري الإنجليزي، طالبوا بتأجيل استئناف مسابقة البريميرليج.


وكانت الحكومة البريطانية وافقت على استئناف منافسات الدوري الإنجليزي، في شهر يونيو القادم، رغم تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".


وكان الدوري الإنجليزي قد تم إيقافه في شهر مارس، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد مرور 29 جولة من عمر المسابقة.


وأشارت صحيفة ميرور البريطانية، إلى أن مدربي أندية الدوري الإنجليزي طالبوا بتأجيل منافسات البريميرليج، بعد أن وضعت رابطة الدوري موعدًا مبدئيًا لاستئناف البطولة وهو 12 من الشهر القادم، ليطالبوا بتأجيله للسادس والعشرين من الشهر نفسه.


يذكر أن أندية الدوري الإنجليزي عادت للتدريبات الأسبوع الماضي، تمهيدً لعودة البريميرليج، بعد توقف دام أكثر من شهرين.
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