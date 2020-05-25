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رياضة

أخبار الرياضة.. حقيقة إصابة الخطيب بـ فيروس كورونا.. موقع إنجليزي يضع تقديم قميص الجونة ضمن الأفضل عالميا

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:58 م
الخطيب
الخطيب
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ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والأوروبية.


كشفت ندى ابنة محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي حقيقة اصابة والدها رئيس النادي بـ فيروس كورونا المستجد في ظل انتشاره حاليا في مصر.



حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الاطمئنان على حالة العقيد وائل عزت، مدير جهاز السباحة بالنادي، الذي أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها إصابته بفيروس «كورونا المستجد». 


نشر محمد صلاح، المحترف بصفوف نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الاثنين، صورًا جديدة له أثناء أدائه المران مع فريقه، استعدادًا لعودة المسابقة.




تعاني بطلة الجمهورية في العاب القوى النجمة ملك سمير من أعراض فيروس كورونا على الرغم من ظهور نتيجة المسحة الاولي سلبية، حيث من المقرر ان تنتظر 10 ايام لحين اجراء المسحة الثانية.



جاء تقديم قميص نادي الجونة الجديد للموسم الحالي 2019-2020 ضمن الأفضل على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية وفقًا لموقع "رويال بلو ميرسي".

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