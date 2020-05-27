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أخبار العالم

الحجوزات بدأت بالفعل.. صحيفة ألمانية: جاذبية مصر السياحية عالميا ستهزم فيروس كورونا في الصيف

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:32 ص
شرم الشيخ
شرم الشيخ
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أحمد محرم
ذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية أن مصر وجهة سياحية محبوبة للألمان وسياح العالم بشكل عام، وقد بدأت السياحة الداخلية فيها تعود بخطوات حذرة رغم الإجراءات الصارمة المفروضة للحد من فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من استمرار إغلاق الأجواء والحدود المصرية، فإنه من المتوقع تخفيف إجراءات الإغلاق خلال الصيف المقبل، حيث سيعود الإقبال السياحي العالمي بشكل كثيف على طلب الرحلات إلى القاهرة ومنتجعات الغردقة وشرم الشيخ.


وأوضحت الصحيفة أن الحكومة المصرية فرضت إجراءات ومعايير صارمة على المنشآت السياحية لتقليل خطر انتقال عدوى كورونا بين السياح إلى الحد الأدنى، وفي الوقت الحالي يُسمح للفنادق بنسبة إشغال لا تتعدى 25%، ومن المقرر رفع هذه النسبة إلى 50% في مطلع يونيو المقبل.

وتابعت الصحيفة أن صناعة السياحة العالمية تبدي توقعات متفائلة بشأن عودة الطلب على الرحلات إلى مصر، وفي ألمانيا بدأ الراغبون في قضاء العطلات حجز الرحلات السياحية بالفعل إلى مصر، حيث من المقرر أن تبدأ شركة طيران لوفتهانزا الألمانية تسيير رحلات يومية تقريبًا من فرانكفورت إلى القاهرة اعتبارًا من 19 يونيو، وستبدأ بتسيير رحلات إلى الغردقة اعتبارًا من 26 يونيو.

وقالت الصحيفة إن كبرى الشركات السياحية الألمانية بدأت بطرح عروض الرحلات المغرية إلى مصر عبر مواقعها الإلكترونية، وعلى سبيل المثال فقد طرحت شركة "توي"، أكبر شركة سياحة وسفر في العالم، عروضًا لرحلات تنطلق من مدن ليبزيج وهاله ودريسدن إلى الغردقة.
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