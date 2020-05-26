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أخبار البلد

رئيس تنشيط السياحة لـ صدى البلد: نخاطب الخارج بـ 14 لغة.. وحملتنا أون لاين

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:40 ص
أحمد يوسف رئيس هيئة
أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة
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محمد الاسكندرانى
قال أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، إننا مازلنا مستمرين فى حملاتنا الترويجية، أون لاين فى الفترة الراهنة، للتعريف بمنتجاتنا السياحية المختلفة.

أكد يوسف فى تصريح لـ«صدى البلد» ، أن اطار العمل المرحلة الراهنة ، فى حملتنا الترويجية سنركز على استعراض القيمة الجمالية للشواطئ ، و الاماكن المفتوحة ،متوقعين حال عودة السياحة الخارجية ، ستقصد المقاصد المفتوحة المتباعدة ، و الاقل ازدحاما و سنروج للقيمة الصحية للمنتج السياحي المصرى .


أوضح رئيس هيئة تنشيط السياحة أن حملتنا عبر الاون لاين ، تضمنت عرض الجوالات الافتراضية ، لاثار مصر لافتا أننا نخاطب الاسواق الخارجية بـ 14 لغة ،عبر الاون لاين انستجرام و الفيس بوك.

أشار إلى أن ترسيخ صورة التزام القطاع الفندقي، بـ الاجراءات والاشتراطات الصحية سيأخز حيز من حملتنا الترويجية ، مؤكدا أن الفترة الراهنة تتطلب رسائل اعلامية قوية عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وبسؤاله عن توقعه بأول انماط السياحة مرشح بقوة للعودة أفاد أنها ستكون السياحة الشاطئية ، مع تطبيق الاشتراطات والإجراءات الوقائية.
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