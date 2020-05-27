بعد إجراء محمود سعد مسحة كورونا.. أحمد مجاهد يطالب بفحص طبي شامل لموظفي اتحاد الكرة





كان الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة قد طمأن محبيه على حالته الصحية بعد تعرضه الى وعكة صحية وإجرائه مسحة خاصة بفيروس كورونا وتوجه بالشكر على أسئلتهم ومحاولات الاطمئنان عليه بعد غيابه عن مزاولة عمله داخل الجبلاية إثر تعرضه الى الإرهاق والتعب.









وتعرض الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم لوعكة صحية طارئة ألمت به في أعقاب استقباله للمدربين الرياضيين العائدين من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ضمن العالقين خارج الوطن جراء الأزمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا ، حيث قام بمتابعة حالته الصحية الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية الذي أجرى له كافة الاختبارات للاطمئنان عليه، وفي انتظار صدور نتائجها رغم تحسن حالة المدير الفني للاتحاد.









قال أحمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.. الف سلامة على الدكتور محمود سعد المحترم و ان شاء الله تكون النتائج سلبية وارجو من الزملاء في الاتحاد اتخاذ كافة الاجراءات بجدية و عمل الفحوصات اللازمة للجميع حيث تواجد الكابتن محمود في الاتحاد بشكل دائم حتى ما قبل عطلة عيد الفطر.







يذكر أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة كشف حقيقة إصابة الدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية بفيروس كورونا.





قال عمرو الجنايني فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. الدكتور محمود سعد بذل مجهودا كبيرا فى الآونة الأخيرة فى ملف المدربين العالقين فى الخارج وعودتهم إلى البلاد وكان يشرف على كل كبيرة وصغيرة.





تابع.. الدكتور محمود سعد تعرض الى الإرهاق والتعب ولازم الفراش وتم إجراء مسحة له والكشوفات الطبية الاطمئنان عليه وسوف ننتظر نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا خلال الساعات القليلة المقبلة.

طالب المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، بخضوع كافة الموظفين باللجان والإدارات فى مقر الجبلاية إضافة إلى أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إلى الفحوصات الطبية بعد إجراء الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد مسحة فيروس كورونا.