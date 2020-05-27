4 مرشحين لقيادة منتخب الإمارات

أكد يوسف حسين السهلاوي، نائب رئيس اتحاد الكرة الإماراتي، ورئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، أن اللجنة استقرت على أسماء 4 مدربين أجانب من داخل الدولة وخارجها، لتولي تدريب منتخب الإمارات، خلال الفترة المقبلة، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.





ووفقًا للصحيفة الإماراتية، فإن جميع المدربين أبدوا الاستعداد لتولي المهمة، خلال الفترة المقبلة، من أجل قيادة المنتخب، في باقي منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة للتأهل إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.





وقال السهلاوي، إن لجنة المنتخبات والشؤون الفنية وضعت سيناريو للعمل خلال الفترة المقبلة، واختيار مدرب لمنتخب الإمارات، الذي يخلف الصربي يوفانوفيتش.

وفي حال تمت إقامة التصفيات الآسيوية المشتركة للتأهل إلى مونديال 2022 وكأس آسيا في 2023، خلال أكتوبر المقبل، سيكون هناك اختيار لمدرب على دراية بكرة الإمارات لضيق الوقت.

وأما في حال تمت إقامة التصفيات في عام 2021 كما يتردد، سيكون هناك تعاقد مع مدرب أجنبي من خارج الدولة، يملك الخبرة في عمل المنتخبات من أجل إعداد منتخب قوي للسنوات المقبلة، يمكن الرهان عليه مستقبلًا.

ولم يكشف السهلاوي خلال تصريحاته، عن أسماء المدربين.

وأضاف السهلاوي قائلًا: "اللجنة لا تتعجل في التعاقد النهائي مع أحدهم خلال الفترة الحالية، خاصة وأن الرؤية لا تزال ضبابية للوضع الصحي بالعالم الناجم عن جائحة كورونا، وعدم اتضاح مواعيد إقامة مباريات التصفيات خلال الفترة المقبلة، وإن كان المدربون الذين وقع عليهم الاختيار أبدوا الاستعداد المبدئي لتولي تلك المهمة خلال الفترة المقبلة".