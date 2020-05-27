الهلال السعودي يتفق مع جوميز على البقاء

اقترب نادي الهلال السعودي، من إعلان بقاء نجمه الفرنسي بافيتيمبي جوميز، خلال الأيام القليلة المقبلة، ليغلق الباب أمام رحيله المحتمل في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة نادي الهلال، اتفقت مع جوميز على تمديد عقده لموسم إضافي، وذلك حتى عام 2022.
وكان من المقرر أن ينتهي عقد جوميز مع الهلال في نهاية الموسم الجاري، إلا أن الإدارة قررت تفعيل بند التمديد، بناء على التقارير الفنية والمستوى الذي قدمه اللاعب خلال العامين الماضيين، والتوافق الكبير بين الطرفين.
وينص عقد جوميز مع الهلال على تفعيل بند التمديد إلى عام ثالث، في حال رغبة الإدارة في ذلك.
ويبدي النجم الفرنسي ارتياحًا كبيرًا بوجوده مع الهلال، إذ أكد رغبته في الاستمرار في صفوف الفريق، مؤكدًا أنه يحلم بالحصول على اللقب القاري مجددًا مع الفريق، بعد إسهامه في تحقيق الأزرق لقب بطولة دوري أبطال آسيا 2019 والتي حصل فيها على جائزة أفضل لاعب، مع تتويجه بلقب الهداف.