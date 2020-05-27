الهلال السعودي يتفق مع جوميز على البقاء

وكان من المقرر أن ينتهي عقد جوميز مع الهلال في نهاية الموسم الجاري، إلا أن الإدارة قررت تفعيل بند التمديد،

بناء على التقارير الفنية والمستوى الذي قدمه اللاعب خلال العامين الماضيين، والتوافق الكبير بين الطرفين.