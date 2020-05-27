مباحث الإسكندرية تكشف لغز العثور على جثة طفل بترعة الهوارية

توصلت جهود رجال المباحث بالإسكندرية ، إلى كشف غموض واقعة العثور على جثة طفل ملقاة داخل مياه ترعة الهاورية غربي المدينة، حيث تبين أن وراء الحادث طفل آخر بهدف السرقه.





تلقى قسم شرطة أول العامرية، بلاغا ليلة وقفة عيد الفطر المبارك، يفيد بالعثور على جثة طفل مقتولا وبها عدة طعنات نافذة، ملقاة داخل ترعة الهوارية غرب المدينة.





تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة وتحديد شخصية المجني عليه، أسفرت جهوده عن تحديد هوية الطفل المقتول، وتبين انه طفل يبلغ من العمر 14 سنة، ويدعى "عبد الرحمن .ا م." ويعمل سائق "توكتوك"، ومبلغ بغيابه.





وبفحص آخر علاقات الطفل المجني عليه وآخر من تعامل معهم قبل مقتله، وكذلك مراجعة كاميرات المراقبة بخط سير الطفل المقتول، تمكن رجال المباحث، من تحديد هوية مرتكب الواقعة، حيث تبين قيام صبى يدعى "نادر.ا.ال" و يبلغ من العمر 17 عاما، وجرى ضبطه.





واعترف المتهم في التحقيقات بارتكاب الواقعة، وقرر بارتكابه الواقعة بدافع السرقة، مشيرا إلى أنه يوم الحادث طلب من المجني عليه توصيله إلى منطقة الملاحات، مقابل أجر.









وأضاف المتهم أنهما وبوصولهما للمكان، عاجله بعدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" حتى لفظ انفاسه الأخيرة، وسقط قتيلا بـ 17 طعنة، وقام بإلقاء الجثة فى مياه الملاحات حتى يخفى جريمته.



