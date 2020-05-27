AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الوزراء: لا صحة لإرسال فرق طبي لإجراء فحص كورونا بالمنازل

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:30 ص
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورًا منسوبًا لوزارة الصحة يطالب من يشك أو تظهر عليه أعراض فيروس كورونا بالتزام المنزل، والاتصال على عدد من أرقام التليفونات، مع توجيه وزارة الصحة فرق استجابة سريعة للمنازل في حالة الإبلاغ عن أي حالات مصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا صحة لتوجيه الوزارة أي فرق طبية تابعة لها للمنازل لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.


وأوضحت الوزارة أن كافة المستشفيات (العامة - المركزية- الصدر- الحميات) ضمن 320 مستشفى لعمل الفحص، تقوم باستقبال جميع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس مع إجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم، وتحويلهم لدخول المستشفيات لتلقي العلاج وفقًا لبروتوكول علاج وزارة الصحة حسب تصنيف الحالات حال التأكد من إصابتهم معمليًا أو العزل المنزلي في حالة الأعراض البسيطة، مُناشدةً من يعاني من أي أعراض التوجه لأقرب مستشفى .

وأكدت الوزارة أن المنشور المنسوب لها يخص إحدى الدول العربية، وليس مصر، وهو ما تم التأكد منه، خاصة أن أرقام التليفونات المذكورة به أيضًا لا تخص وزارة الصحة المصرية.
الوزراء: لا صحة لإرسال فرق طبي لإجراء فحص كورونا بالمنازل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ المنوفية يتفقد مستشفى الباجور.. ويوجه بزيادة غرف العزل

تفاصيل وفاة أول طبيب بـ فيروس كورونا داخل مستشفى العزل

بعد إصابة 13 حالة بالفيروس.. تفاصيل وتطورات أزمة كورونا داخل مستشفى الداخلة العام

الصحة: تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

عداد كورونا فى مصر.. الصحة: ارتفاع عدد المصابين لـ4319 حالة.. و307 وفيات

الصحة : 900 ألف حالة مرضية ترددت على مستشفيات الحميات منذ ظهور كورونا

ترشيحاتنا

وزير التعليم يكشف لـ صدى البلد موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

بعد تصدرها بحث جوجل.. تعرف على حقيقة العملة الرقمية pi network.. فيديو

دولة تنافس الصين بشراسة في سرعة اكتشاف لقاح كورونا.. فيديو

لأول مرة في روسيا...إصابة قطة بفيروس كورونا

رسميا.. فرنسا وبلجيكا توقفان استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج مرضى كورونا

لا تتخلص منه بعد اليوم.. 6 استخدامات لقشر البصل غير متوقعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير وأوف شولدر.. ماغي بو غصن تتألق بإطلالة ساحرة

تحسن الهضم.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكراوية؟

أسهل طريقة لتقطيع البطيخ مثل المحترفين