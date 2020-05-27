حقيقة اكتشاف 45 حالة مصابة بكورونا بين المترددين على مستشفى قنا

أكد مصدر مسئول بمستشفى قنا العام، بأنه لا صحة لما تم تداوله عن اكتشاف ايجابية 45 حالة بفيروس كورونا خلال اجرائهم أشعة مقطعية بالمستشفى.





وأشار المصدر، إلى أن المستشفى يستقبل الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا، لعمل الأشعة المقطعية اللازمة للتأكد من ايجابية أو سلبية إصابة الحالة بفيروس كورونا المستجد، وبعدها يتم عمل مسحة فى مستشفى الحميات للتأكيد بشكل قاطع من ايجابية أو سلبية العينة.



وأوضح المصدر، بأن الكثير من الحالات يتم تحويلها من مستشفى الحميات أو الصدر لعمل الأشعة المقطعية كإجراء مسبق لعمل المسحة، فيما، يجرى عمل أشعة لحالات تم الكشف عليها فى عيادات خاصة.

يذكر أن مدينة قنا، لا يوجد بها إلا جهاز أشعة مقطعية واحد بمستشفى قنا العام، وهو ما يدفع كافة المستشفيات إلى تحويل الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا إلى مستشفى قنا العام لعمل الأشعة تمهيدًا لعمل مسحة للتأكد بشكل قاطع من ايجابية أو سلبية العينة.





و تم اختيار مستشفيات قنا العام و الصدر والتأمين الصحى وقوص المركزى وقفط التعليمى والوقف المركزى، لاستقبال الحالات.

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