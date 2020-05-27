مصرع شاب وإصابة والده بطعنات خنجر في مشاجرة بقنا

لقي شاب مصرعه، وأصيب والده، اليوم الأربعاء، بطعنات خنجر، في مشاجرة بقرية الجمالية التابعة لمركز قوص.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بوقوع مشاجرة بقرية الجمالية، نتج عنها مقتل أحمد محسب 24 عاما، عقب إصابته بطعنات خنجر في الصدر، و إصابة والده محسب أحمد 52 عاما، بقطع في عضلة الذراع الأيسر.

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تبين من التحريات الأولية، أن مشاجرة نشبت بين الشاب، وابن عمه، نتيجة خلافات مالية بينهما، انتهت بطعنات قاتلة للشاب و والده.

من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتي إسعاف وتم نقل المصاب إلى مستشفى قوص المركزى، و المتوفى إلي المشرحة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.