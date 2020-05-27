العثور على جثة فتاة ملفوفة ببطانية بجوار نهر النيل في نجع حمادي

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، ملفوفة في بطانية بالقرب من نهر النيل بقرية الشاورية في نجع حمادى.





تلقي اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بالعثور على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر ملفوفة في بطانية بالقرب من نهر النيل بقرية الشاورية.





تبين من التحريات الأولية، أن الجثة لفتاة تدعى غادة.ص 23 عاما، تغيبت عن منزلها منذ يومين.





تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة و إذا كانت هناك شبهه جنائية من عدمه.





تحرر محضر بالواقعة بعد نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي نجع حمادي العام، و جار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







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