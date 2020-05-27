منذ انطلاق الموسم.. توريد 146 ألفاً و855 طن قمح للصوامع والشون في قنا

واصلت شون صوامع القمح بمحافظة قنا، استقبال كميات القمح الموردة من المزارعين، ليصل إجمالي الكميات التى تم توريدها منذ بدء الموسم وحتى الآن إلي ١٤٦٨٥٥ طناً.





وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه تم اليوم توريد 3883 طناً من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة، ليصبح إجمالي ما تم توريده منذ بدء موسم توريد القمح وحتي الآن 146855 طناً.





وأكد محافظ قنا، على متابعته بصفة دورية لأعمال التوريد إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات.





وأشار محافظ قنا، إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 105 آلاف فدان، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 173 ألفا و590 طن موزعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 150 ألف طن و8 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 23 ألفاً و590 طناً.





وأوضح "الداودي"، أن استلام القمح يتم بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب من خلال لجنة تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء".





وأشار محافظ قنا، إلي أن سعر الأردب 700 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و685 جنيهاً لدرجة النقاوة 23 قيراط و670 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط، وذلك طبقًا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري، لافتاً إلي أنه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.