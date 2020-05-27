حملات مكثفة للتصدي للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة بأحياء الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة علي مدار الساعة للتصدي لأعمال البناء المخالف خاصة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، حيث كثفت حملاتها للتصدي للبناء المخالف والتعديات علي أملاك الدولة، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.





وقاد حمدي عبد العليم شامه رئيس حي المنتزه أول، حملة مكبرة لإيقاف البناء المخالف والعشوائي، وأسفرت عن فك الشدة الخشبية لسقف الدور الرابع علوي بشارع المراغي، وفك الشدة الخشبية لسقف الدور الأول علوي بعزبة الخمسمائه، والتحفظ علي كمية من حديد التسليح، وإيقاف وإزالة أعمدة بالدور الأرضي بعزبه المراغي والقبض علي القائم بالأعمال من خلال قسم شرطة منتزه ثالث.





كما تم فك الشدة الخشبية لسقف الدور الثالث علوي بجوار مشمس خليفه، والتحفظ على خلاطه من العقار رقم ٧ شمال طريق الإصلاح بعزبه المراغي وإيقاف الأعمال، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.





و شن الحي حملة إزالة فورية لسقف بالدور الثالث عشر علوي وتكسير الحوائط وذلك للقطعه رقم ١٦٩ أرض الفضالي أمام تحسين الصحة.





كما شن الحي حملة تم خلالها فك الشدة الخشبية لسقف الدور ٦علوي بشارع كنيسة المراغي أرض دويدار الخروعة وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على كميات من الأخشاب والحديد.





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وقام الحي بإيقاف أعمال بناء للرخصة رقم ١٩- ٥١- ٩٤ للقطعة رقم ٦٧٩من ٨٧ أصليه الطريق الدولي ٤٥ يمين وتم إيقاف الأعمال والتحفظ علي لودر.





وشن حي المنتزة ثان، حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الزراعة وإدارة المعمورة الزراعية، تم خلالها تنفيذ الإزالة الفورية لأربع حالات تعديات على الأراضي الزراعية بنطاق الحي شملت؛ إزالة تعدي علي مسطح 350م2 وتعدي علي مسطح 120م2 وتعدي علي مسطح 350م2 وذلك بعزبة الرحامنة من طريق مصطفي كامل. وإزالة تعدي علي مسطح 350م2 بعزبة الكومبانية.





وشن الحي حملة لتنفيذ الإزالة الفورية بالتنسيق مع مديرية الزراعة، حيث تم إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية لعدد خمس قطع بمساحة 150م2 للقطعة الواحدة، كما تم فك سمل علي مساحة 150م2، والتحفظ على كمية من الحديد والأسمنت وذلك بعزبة حوض 12 قبلي.





كما شن الحي حملة أخري لتنفيذ الإزالة الفورية حيث تم إزالة عدد 4 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمسطح 2000م2، وذلك بطريق عزبة البرنس أمام عزبة 12 بيت، عزبة البرنس الملاحة.





وشن حي العامرية ثان بقيادة محمد عبدالله رئيس الحى، حملة بالناصرية القديمة حيث توجهت الحملة إلى قرية الصاعدة والهوارية، وخلالها تم إزالة أسوار بالطوب الأبيض بمساحة ٥٠ م2 على أرض زراعية عبارة عن مزرعة مواشى بقرية الصاعدة، وإيقاف أعمال شدة خشبية لسقف بالدور الأول علوى بعزبة المكرونة بالهوارية قبلى طريق السكة الحديد وتم التحفظ على خلاطة.



