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محافظات

نظم دورات كرة قدم خلال الحظر.. تشميع ملعب بالعامرية غرب الإسكندرية..صور

الأربعاء 27/مايو/2020 - 03:53 م
تشميع ملعب بالعامرية
تشميع ملعب بالعامرية غرب الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
داهمت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية ملعب نجيل، بمنطقة العامرية غربي المدينة الساحلية لإقامته دورات كرة قدم خلال أيام عيد الفطر المبارك وخلال ساعات الحظر.

وقال اللواء سمير صدقي، رئيس حي أول العامرية، أن وحدة الأزمات والكوارث والمتابعة المسائية التابعة للحي، قامت بغلق ملعب وفض تجمعات بأرض عائله كاتب بعزبه الهجانة، خلف قسم شرطة أول العامرية، وقامت بتشمعيه وضبط القائمين عليه.

وأكد رئيس الحي على أنه سيتم التعامل بقوة وحزم مع كل ن يخالف قرارات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ويعرض حياة المواطنين للخطر.

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وفي سياق متصل، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، القيادات التنفيذية بالمحافظة، لإزالة وفض ملاهي أبو العباس المرسي بمنطقة بحري التابعة لحي الجمرك، وذلك بعد رصد تجمعات كبيرة من المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، مما يعرض حياتهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وباشرت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، يرافقها اللواء محمد عبد الوهاب، سكرتير عام المحافظة ،وبحضور جميع الجهات المعنية من المرافق وتجميل المدينة وغيرها من الجهات، أعمال إزالة وفض الملاهي.
نظم دورات كرة قدم خلال الحظر.. تشميع ملعب بالعامرية غرب الإسكندرية..صور
نظم دورات كرة قدم خلال الحظر.. تشميع ملعب بالعامرية غرب الإسكندرية..صور
نظم دورات كرة قدم خلال الحظر.. تشميع ملعب بالعامرية غرب الإسكندرية..صور
نظم دورات كرة قدم خلال الحظر.. تشميع ملعب بالعامرية غرب الإسكندرية..صور
نظم دورات كرة قدم خلال الحظر.. تشميع ملعب بالعامرية غرب الإسكندرية..صور
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