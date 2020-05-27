بسبب تجمعات المواطنين خلال العيد..محافظ الإسكندرية يكلف بإزالة ملاهي أبو العباس المرسي

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اليوم الأربعاء، القيادات التنفيذية بالمحافظة، لإزالة وفض ملاهي أبو العباس المرسي بمنطقة بحري التابعة لحي الجمرك، وذلك بعد رصد تجمعات كبيرة من المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، مما يعرض حياتهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وباشرت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، يرافقها اللواء محمد عبد الوهاب، سكرتير عام المحافظة ،وبحضور جميع الجهات المعنية من المرافق وتجميل المدينة وغيرها من الجهات، أعمال إزالة وفض الملاهي.





أقرأ أيضا:









وشددت نائب محافظ الإسكندرية ، على جميع المخالفين بالمنطقة، أنه في حالة تكرار المخالفة سيتم توقيع أقصى العقوبات اللازمة عليهم.





وناشدت عازر، المواطنين بضرورة اتباع الإجراءت الوقائية اللازمة ومنع التجمعات والحفاظ على مسافات التباعد اللازمة ، حفاظا على سلامتهم وذويهم من خطر الإصابة بالفيروس .