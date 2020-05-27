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محافظات

تعافي 41 من مصابي كورونا بمستشفى عزل سموحة بالإسكندرية

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:17 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
أعلن مستشفى عزل المدينة الجامعية بمنطقة سموحة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، تعافي 41 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح الدكتور أحمد إبراهيم، مدير مستشفى العزل بسموحة، أنه تبقى للعلاج 241 حالة من إجمالي ٣٦٠ مصابا منذ بدء تشغيل المستشفى وحتى الآن.

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جدير بالذكر أن مستشفى عزل المدينة الجامعية هو ثالث مستشفى لعزل مصابي فيروس كورونا بالإسكندرية، ويهدف إلى تخفيف الضغط عن مستشفى العجمي النموذجي، ومستشفى المدينة الشبابية بأبو قير.

وتضم المستشفى 576 سريرا، بواقع 140 بدار الضيافة و147 في مبنى الوافدين والتي ستدخل الخدمة خلال أسبوعين، كما يجري حاليا تجهيز وتأهيل 5 مبان بالمدينة الجامعية بنات بسموحة لاستقبال الحالات.
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