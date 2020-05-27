لو استمرت 8 أسابيع.. 4 علاجات للتخلص من الكحة

في كثير من الأحيان تستمر الكحة لعدة أسابيع أو شهور أو حتى سنوات عندما تستمر في الكحة بدون سبب واضح فقد يكون لديك شيء خطير ويجب اكتشافه.
علاج الكحة المستمرة
تشمل الأدوية المستخدمة لعلاج الكحة المستمرة وفقا لموقع mayoclinic ما يلي:
مضادات الهيستامين والكورتيكوستيرويدات ومزيلات الاحتقان: هذه الأدوية هي العلاج القياسي للحساسية وقطرات الأنف لعلاج الكحة المستمرة
استنشاق أدوية الربو : أكثر العلاجات فعالية للكحة المستمر المرتبط بالربو هي الكورتيكوستيرويدات وموسعات الشعب الهوائية ، التي تقلل الالتهاب وتفتح مجاريك الهوائية.
مضادات حيوية : إذا كانت العدوى البكتيرية أو الفطرية أو الفطرية تسبب الكحة المستمرة ، فقد يصف لك الطبيب أدوية لمعالجة العدوى.
حاصرات الحمض: عندما لا تهتم تغييرات نمط الحياة بالارتجاع الحمضي ، فقد يتم علاجك بالأدوية التي تمنع إنتاج الحمض يحتاج بعض الأشخاص إلى جراحة لحل مشكلة الكحة المستمرة.
علاج الكحة المستمرة
تشمل الأدوية المستخدمة لعلاج الكحة المستمرة وفقا لموقع mayoclinic ما يلي:
مضادات الهيستامين والكورتيكوستيرويدات ومزيلات الاحتقان: هذه الأدوية هي العلاج القياسي للحساسية وقطرات الأنف لعلاج الكحة المستمرة
استنشاق أدوية الربو : أكثر العلاجات فعالية للكحة المستمر المرتبط بالربو هي الكورتيكوستيرويدات وموسعات الشعب الهوائية ، التي تقلل الالتهاب وتفتح مجاريك الهوائية.
مضادات حيوية : إذا كانت العدوى البكتيرية أو الفطرية أو الفطرية تسبب الكحة المستمرة ، فقد يصف لك الطبيب أدوية لمعالجة العدوى.
حاصرات الحمض: عندما لا تهتم تغييرات نمط الحياة بالارتجاع الحمضي ، فقد يتم علاجك بالأدوية التي تمنع إنتاج الحمض يحتاج بعض الأشخاص إلى جراحة لحل مشكلة الكحة المستمرة.