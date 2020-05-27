AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لو استمرت 8 أسابيع.. 4 علاجات للتخلص من الكحة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:47 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
في كثير من الأحيان تستمر الكحة لعدة أسابيع أو شهور أو حتى سنوات عندما تستمر في الكحة بدون سبب واضح فقد يكون لديك شيء خطير ويجب اكتشافه.

علاج الكحة المستمرة

تشمل الأدوية المستخدمة لعلاج الكحة المستمرة وفقا لموقع mayoclinic ما يلي:

مضادات الهيستامين والكورتيكوستيرويدات ومزيلات الاحتقان:  هذه الأدوية هي العلاج القياسي للحساسية وقطرات الأنف لعلاج الكحة المستمرة

استنشاق أدوية الربو : أكثر العلاجات فعالية للكحة المستمر المرتبط بالربو هي الكورتيكوستيرويدات وموسعات الشعب الهوائية ، التي تقلل الالتهاب وتفتح مجاريك الهوائية.

مضادات حيوية : إذا كانت العدوى البكتيرية أو الفطرية أو الفطرية تسبب الكحة المستمرة ، فقد يصف لك الطبيب أدوية لمعالجة العدوى.

حاصرات الحمض: عندما لا تهتم تغييرات نمط الحياة بالارتجاع الحمضي ، فقد يتم علاجك بالأدوية التي تمنع إنتاج الحمض يحتاج بعض الأشخاص إلى جراحة لحل مشكلة الكحة المستمرة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أفضل من الأدوية.. اكتشف تأثير العسل على الكحة

من غير أدوية.. أفضل طرق علاج الكحة بالأعشاب

من غير أدوية.. علاج الكحة المزمنة بـ٣ طرق رخيصة

أبرزها الثوم.. 3 طرق لا تتوقعها لـ علاج الكحة المزمنة دون أدوية

بدون أدوية أو أعشاب.. 4 طرق لعلاج الحموضة

ترشيحاتنا

الصحة تكشف موعد ذروة كورونا فى مصر: عقاران نستخدمهما ضد الفيروس| فيديو

من التعصب إلى التعاطف.. جماهير الكرة المصرية ترحب بـ شيكابالا من جديد

علاوة سنوية أول يوليو لأصحاب المعاشات قبل 2006.. مشروع قانون

فتنة نادي القرن.. بدأت بـ لافتة وقد تنتهي بكارثة

مهلة 48 ساعة.. ننشر خطاب الكاف الناري لـ الزمالك بشأن لافتة نادي القرن الحقيقي

بعد هجومه على تويتر..ترامب يهدد بإغلاق مواقع التواصل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالثلج والأعشاب.. علاج البواسير الداخلية في المنزل

شاهد.. الملتقى الـ31 لعشاق كورفيت في فلوريدا.. صور

بـ القفطان المغربي.. ديانا كرزون بإطلالة تبرز جمال أنوثتها