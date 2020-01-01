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مرأة

تناولها فورا.. ملعقة سحرية للقضاء على الكحة نهائيا

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:46 م
ملعقة سحرية للقضاء
ملعقة سحرية للقضاء على الكحة نهائيًا
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حياة عبد العزيز
الكحة واحدة من الآثار الجانبية التي يتسبب في وجودها نزلات البرد في فصل الشتاء، فهي تضر بالحنجرة، وصحة القفص الصدري، فتعرفي على مكونات طبيعية، للقضاء على الكحة نهائيًا، وذلك وفقًا لموقع "stylesatlife".

مكونات الوصفة السحرية:

كيلو جزر
كمية مناسبة من الماء.
4 ملاعق عسل ابيض.

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طريقة تحضير الوصفة السحرية:

- غسل الجزر بطريقة جيدة.
- قومي بتقشير الجزر وتقطيعه مكعبات.
- وضع الماء في وعاء وبه الجزر على النار.
- سلق الجزر جيدا.
- قومي بهرس الجزر بعد أن يبرد.
- ضعي عليه العسل الابيض مع التقليب الجيد.
- ضعيه في وعاء مغلق.
- قومي بأخذ ملعقة كل يوم في الصباح او قبل النوم.
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