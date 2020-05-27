بالثلج والأعشاب.. علاج البواسير الداخلية في المنزل

علاج البواسير في المنزل من الأمور التي تشغل بال كثير من الرجال والنساء، خاصة النساء اللاتي يرفضن فكرة فحص البواسير وتلقي العلاج، فيلجأن لـ علاج البواسير في المنزل بطرق طبيعية مختلفة ، مثل علاج البواسير بالثلج، وبالاعشاب والزيوت، وكلها طرق طبيعية آمنة تخفف من ألام البواسير وحدتها، ومع الاستمرار عليها تقل البواسير بشكل تدريجي، إلا إذا كان الأمر يحتاج تدخل جراحي وهي حالات يحددها الطبيب .





ونظرًا لأن ألام البواسير صعبة التحمل، إليك طرق طبيعية لـ علاج البواسير في المنزل لتخفيف الألام بشكل سريع، حيث نصح موقع Healthline الطبي بهذه الطرق السريعة لتخفيف حدة ألآم البواسير ..





علاج البواسير بالثلج

إذا كنت تعاني من البواسير الملتهبة وتسبب ألامًا طيلة اليوم يمكنك علاج البواسير بالثلج بطريقة سهلة وسريعة، فقط قم بوضع مكعبات الثلج في قطعة من الشاش، ويتم وضعها على المنطقة الشرجية، وتركها لمدة ربع ساعة حتى تهدأ التهابات البواسير





ويفضل عند علاج البواسير بالثلج ، عدم وضع الثلج بشكل مباشر على الجلد، حتى لا يزيد الالتهاب والتورم ، لكن يفضل لفه في قطعة قماش خفيفة .





علاج البواسير بالثلج له العديد من الفوائد ، فالثلج يقلل نشاط الأعصاب بصفة مؤقتة ويقلل تدفق الدم في هذه المنطقة مما يقلل من الالتهابات وتورم البواسير .









علاج البواسير بالاعشاب والزيوت

كما يمكن علاج البواسير بالثلج ، من خلال وضع منشفة صغيرة نظيفة في الفريزر حتى تصبح باردة تمامًا، ثم استخدامها ووضعها على المنطقة الشرجية .

يمكن علاج البواسير بالاعشاب والزيوت ، وهي طريقة قديمة كانت تستخدم منذ مئات السنوات لـ علاج البواسير في المنزل، إليك أفضل طرق علاج البواسير بالأعشاب و الزيوت :





1- جل الصبار : يتم وضع طبقة من جل الصبار الطازج على المنطقة الشرجية، فهو يعمل على تخفيف الألام والكحة





2- البابونج : يتم غليه في قدر من الماء واستخدامه على المنطقة السفلية





3- زيت الزيتون : فهو يعمل على تقليص الأوردة الدموية، ويتم دهن المنطقة الشرجية بزيت الزيتون





4- أكياس الشاي الأسود ايضا علاج فعال للبواسير ، فلا تقم برميها بعد استخدامها بل يتم وضعها على المنطقة المصابة لتخفيف ألام البواسير .





5-خل التفاح : يتم غمس قطع قطنية نظيفة في خل التفاح ودهن المنطقة الشرجية بها بشكل يومي .





6- زيت جوز الهند وزيت الخروع طرق فعالة في علاج البواسير ، يتم دهن المنطقة الشرجية بهذه الزيون مرتين يوميا لتقليل الألام .