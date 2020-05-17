أعراض الألم الشرجي وعلاج البواسير سريعا بدون جراحة

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الألم الشرجى، أو آلام فتحة الشرج ويرجع ذلك لأسباب كثيرة.



كشف موقع هيلث إن الألم الشرجي -ألم في فتحة الشرج أو المستقيم وحولها (منطقة حول الشرج)- هو شكوى شائعة. على الرغم من معظم أسباب الألم الشرجي حميدة.







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إلا أن الألم نفسه يمكن أن يكون شديدًا بسبب النهايات العصبية العديدة في منطقة الشرج.





وأضاف الموقع أن العديد من الحالات التي تسبب آلام الشرج قد تسبب أيضًا نزيفًا في المستقيم، والذي عادة ما يكون مخيفًا أكثر من كونه خطيرًا.





عادة يمكن تشخيص أسباب آلام الشرج بسهولة، ويمكن علاج الألم الشرجي باستخدام مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية ونقع الماء الساخن (حمامات المقعدة)، وباتباع هذه الطريقة.





أولًا: غلي عدة بصلات في الماء مدة بسيطة، ومن ثمّ نستعمل البصل المهروس كحقنة في الشرج.

ثانيًا: شوي البصل ومن ثم نضيف الدهن إليه ونمزجهما معًا، ونضع هذا المزيج على البواسير ويدام على هذا العلاج.





· علاج البواسير بالباذنجان نقوم بهرس الباذنجان، ومن ثم وضعه على البواسير يوميًّا.





. علاج البواسير بالموز ينصح بأكل حبة موز يوميًّا بعد العمل على طبخها ببخار الماء وهرسها.





· علاج البواسير بالتين نقوم بغلي أوراق التين بالماء، ونستخدم ماءه في غسل منطقة البواسير. وينصح كذلك بتناول حبة تين يوميًا.





. علاج البواسير ببذر الكتان نقوم باستخلاص الزيت الموجود في بذور الكتان، ووضعه على قطنة ثم دهن منطقة البواسير به.





نصائح لمن يعاني من البواسير:

ينصح بغسل المنطقة المصابة بالماء الفاتر، للتخلص من المخاط الخارج.

عدم محاولة لمس أو حك المنطقة المصابة.

استخدام الورق ذا الملمس الناعم عند الاقتراب من المنطقة.

ينصح بتناول الخضراوات؛ لأنها تعمل على تليين المخاط، والإكثار من شرب السوائل.

ينصح بتناول الأغذية الغنية بالألياف فهي تفيد في علاج البواسير.