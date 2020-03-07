بطرق منزلية .. تعرف على كيفية علاج البواسير

ويمكن الوقاية من البواسير من خلال الإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية، مثل الفواكه والخضراوات الورقية ومنتجات الحبوب الكاملة ، وسنقدم لكم كيفية علاج البواسير البواسير هي تورم الأوردة في المستقيم السفلي، وتعتبر البواسير الداخلية غير مؤلمة ، ولكنها تميل إلى النزيف، أما البواسير الخارجية فتسبب الألم،





حقائق عن البواسير :





النساء أكثر عرضة للإصابة بالبواسير أثناء الحمل.

يزيد احتمال الإصابة بالبواسير مع تقدم العمر.

تحدث البواسير عندما يتم احتقان أو توسيع الأوردة المحيطة بالشرج.

في بعض الأحيان ، هناك حاجة إلى الأدوية والجراحة لعلاج البواسير









كيفية علاج البواسير





الكريمات والمراهم الموضعية: الكريمات أو التحاميل بدون وصفة طبية ، والتي تحتوي على الهيدروكورتيزون ، متاحة للشراء عبر الإنترنت .





هناك وسادات تحتوي على بندق ساحر أو عامل تخدير يمكن تطبيقه على الجلد.





عبوات الثلج والكمادات الباردة: قد يساعد تطبيقها على المنطقة المصابة في التورم.





حمام sitz باستخدام الماء الدافئ: يتم وضع حمام sitz فوق المرحاض بعض الصيدليات تبيعها ، وقد تخفف من أعراض الحرق أو الحكة.





المناشف الرطبة: قد يؤدي ورق التواليت الجاف إلى تفاقم المشكلة.





المسكنات: بعض المسكنات ، مثل الأسبرين والإيبوبروفين والأسيتامينوفين قد تخفف من الألم والانزعاج

















أسباب البواسير





الحمل: تحدث بشكل أكثر شيوعًا عند النساء الحوامل لأنه ، مع توسيع الرحم ، يضغط على الوريد في القولون ، مما يؤدي إلى انتفاخه.





شيخوخة: البواسير هي الأكثر شيوعا بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 إلى 65 سنة. هذا لا يعني ، مع ذلك ، أن الشباب والأطفال لا يحصلون عليها.





الإسهال: يمكن أن تحدث البواسير بعد حالات الإسهال المزمن .





الإمساك المزمن: الإجهاد لتحريك البراز يضع ضغطًا إضافيًا على جدران الأوعية الدموية.





الجلوس لفترة طويلة جدًا: يمكن أن يسبب البقاء في وضع الجلوس لفترات طويلة من الوقت البواسير ، خاصة في المرحاض.





رفع الأحمال الثقيلة: يمكن أن يؤدي رفع الأشياء الثقيلة بشكل متكرر إلى حدوث البواسير.





الجماع الشرجي: هذا يمكن أن يسبب البواسير الجديدة أو تفاقم الموجودة.





السمنة: السمنة المرتبطة بالنظام الغذائي يمكن أن تسبب البواسير.





علم الوراثة: يرث بعض الأشخاص ميلًا لتطوير البواسير.













غالبًا ما تشمل أعراض البواسير:





نزيف غير مؤلم

حكة أو تهيج في منطقة الشرج

عدم الراحة ، الألم ، أو وجع في نفس المنطقة

كتل وتورم في منطقة الشرج

تسريب البراز













أفضل علاج للبواسير





ينصح بغسل المنطقة المصابة بالماء الفاتر وذلك للتخلص من المخاط الخارج.





عدم محاولة لمس أو حك المنطقة المصابة.





استخدام الورق ذا الملمس الناعم عند الإقتراب من المنطقة.





ينصح بتناول الخضراوات؛ لأنها تعمل على تليين المخاط، والإكثار من شرب السوائل.





ينصح بتناول الأغذية الغنية بالألياف فهي تفيد في علاج البواسير





البواسير وعلاجها





إذا كانت عملية استئصال البواسير ضرورية ، فإن الاستئصال المغلق الذي يتم إجراؤه باستخدام الليزر قد يخفف من الانتعاش مقارنة مع الختان المفتوح باستخدام الجراحة التقليدية.





عند ترك الجرح مفتوحًا بعد الجراحة لا يوجد فرق كبير في وقت الشفاء بين المشرط و الليزر، ومع ذلك ، توفر ليزر الفرصة لإغلاق الغشاء المخاطي مغلقة بعد إزالة أنسجة البواسير وتقليل المتاعب التى تحدث بعد العملية.





علاج الباسور





-خل التفاح:

خل التفاح يمكنه علاجها بوضع كرة من القطن فى الخل ووضعها على مكان الإصابة ويعتبر ذلك إغاثة فورية.





-كستناء الحصان:

بذور هذا النبات تحتوي على المادة الفعالة مثل الصابونين والعفص التي تسرع الشفاء.





-الصبار :

به مواد تشفى الخلايا وتوقف الإلتهاب وتطهر وتبرد المكان.





الثلج

- ضع كيس ثلج على المنطقة المصابة لمدة 10 دقائق.

- لف قطعة قماش حول قطعة من الثلج وضعها على المنطقة لمدة 10 دقائق أيضًا.

كبديل، استخدم الخضار المجمد ملفوف في منشفة أو قطعة قماش ويوضع على البواسير لمدة 20 دقيقة، ثلاث مرات في اليوم.





سائل الصبار : رائع في علاج البواسير وذلك بتدليك المكان به ليهدأ الألم ويخفف التورم والنزيف .

الليمون : تدليك مكان البواسير بعصير الليمون يؤدي الى وقف النزيف وتقوية الشعيرات الدموية في المكان .





-علاج البواسير المتدلية بالثلج من اكثر الطرق المجربة لعلاج البواسير بدون جراحة وتعتمد فكرتها على الحد من تدفق الدم وتقليل الشعور بالالم عند طريق تثبيط نشاط الاعصاب بشكل مؤقت مما يساهم فى علاج الام البواسير المتدلية او الخارجية.



