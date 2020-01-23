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زيادة القدرة الجنسية وعلاج لـ البواسير..فوائد تناول الكبدة الجملي

الخميس 23/يناير/2020 - 06:45 م
صدى البلد
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رنا عصمت
يحتوي كبد الجمل على كثيرٍ من المعادن والفيتامينات المفيدة للجسم، ويساعد على وقاية الجسم من التعرض لفقر الدم، كما يزيد نشاط الدورة الدموية، لذلك قدم الدكتور أحمد صبري، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، فوائد تناول كبد الجمل الذي يساهم في الحفاظ على صحة الشعر، حيث إن تناول الكبد كحصة أسبوعية في الغداء يساعد على زيادة كثافة الشعر ونموه، بالإضافة إلى تغذيته بالعناصر الغذائية التي يحتاجها.

فوائد الكبدة الجملي:

1- تساعد على التخلص من مرض البواسير.
2- تساعد علي تنشيط جهاز المناعة وقدرته على مواجهة الأمراض.
3- يمنع تجمع الماء في العين، حيث يزيد صحة العين ويقوي النظر.
4- يستخدم كبد الجمل في علاج مرض السكري.
5- يخلصك من البكتيريا أو الجراثيم التي تحارب الأمعاء والمعدة.
6- يساهم كبد الجمل في التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم، وبالتالي تخفيف الوزن الزائد.
7-زيادة القدرة الجنسية.
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