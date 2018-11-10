تخلصى من ألم البواسير المزعجة فى 10 دقائق فقط

هل تزعجك أوجاع البواسير يمكنك معالجتها والتخلص منها بوصفة سهلة وسريعة تساعدك على حل تلك المشكلة ولن تكلفك الكثير ولاتحتاج الكثير من الوقت لإعدادها إليك مكوناتها وطريقة تحضيرها يقدمها موقع "هيلث"



كل ما تحتاجين لتطبيق الوصفة ..



250 مل من زيت بذور القمح

10 ج من بودرة البابونج

ملعقة من نبات القرض المطحون

20 جرام من شمع العسل



طريقة تطبيق الوصفة ..



على نار هادئة ولمدة ساعة ضعى كافة المكونات واتركيها لتغلى لدقائق ويحفظ المزيج في عبوة معقمة حتى يبرد ثم يتم تطبيقه على المنطقة المصابة وتركها 10 إلى 20 دقيقة للحصول على أفضل النتائج وثم مسح المنطقة المصابة به إلى أن تنتهي الأعراض ويتراجع شعورك بالألم يوميا.