الإسكندرية أجمل بينا.. حملة لتخليد أهم الرموز المصرية.. صور

دشنت أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية برعاية النائب رزق راغب ضيف، أمين الحزب بالمحافظة، مبادرة "الاسكندرية أجمل..بينا"، والتي تهدف الي مشاركة الشباب في تجميل الأحياء والشوارع من خلال الجهود الذاتية ومواجهة القبح ونشر الوعي البيئي وتجميل الميادين والأنفاق.





بدأت المرحلة الأولي من المبادرة بإزالة الإعلانات المكتوبة على أسوار فنار المكس وإزالة عبارات القبح المدونة على سور الفنار واستبدلها برسومات جدارية بالتعاون مع الرسامة سارة رجب، حيث يعتبر فنار المكس أحد المزارات السياحية بالمحافظة.





وتم رسم أول حائط بصورة جدارية للدكتور مجدي يعقوب في تأكيد علي قيمة العمل، واعلاء للشخصيات التي تمثل نماذج وقدوة للشباب، وتم تنفيذ المرحلة الثانية برسم صورة الشهيد أحمد منسي، أحد أبطال القوات المسلحة المصرية، الذين روت دمائهم الذكية أرض سيناء.





وقال النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، إن هذه المبادرة تأتي لتسليط الضوء على النماذج البارزة في المجتمع المصري، وإبراز الشخصيات التي تمثل القدوة للشباب، وعلى رأسهم العالم الكبير دكتور مجدي يعقوب، والشهيد منسي.





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بدوره أوضح دكتور محمد مسعد أن مبادرة "الإسكندرية أجمل بينا"، التي دشنتها امانة الشباب تستهدف نشر الوعي البيئي بين الشباب بالإضافة الي تفعيل دور الشباب في الخدمة المجتمعية والتوعية بأهمية النظافة ومساندة الدولة المصرية في جهودها للتجميل محافظة الإسكندرية.



