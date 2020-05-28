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تعليم

التعليم تتيح نماذج لتدريب الطلاب على امتحانات الثانوية العامة على هذا الرابط

الخميس 28/مايو/2020 - 03:07 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
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ياســـمين بدوي
أتاح موقع وزارة التربية والتعليم عبر شبكة الإنترنت، خدمة لدعم طلاب الثانوية العامة 2020 بجميع النماذج الامتحانية الاسترشادية اللازمة للتدريب على أسئلة امتحانات الثانوية العامة.

ويمكن لمن يهمه الأمر الوصول لكافة الأسئلة والنماذج الامتحانية، في الخطوات التالية:

- ادخل على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا 
- اضغط على ايقونة التعليم الالكتروني او اضغط هنا 
-اختر المرحلة الثانوية
- اختر الصف الثالث الثانوي

وسيجد الطالب على هذا الرابط اختيارات عديدة من النماذج الامتحانية أبرزها :
- نماذج تدريبية 2019-2020
- نماذج تدريبية 2019
- امتحانات سابقة 2018 دور أول وثانٍ
- امتحانات سابقة 2017 دور أول وثانٍ
- أدلة التقويم

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، بالمواعيد الجديدة.

وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم  الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.

وأكد الدكتور طارق شوقي أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان؛ حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

و وفقا لجدول امتحانات الثانوية العام الجديد تكون مواعيد الامتحانات كالتالي :

الأحد 21 يونيو 2020 : اللغة العربية والتربية الدينية
الثلاثاء 23 يونيو 2020  : الاقتصاد والإحصاء
الخميس 25 يونيو 2020 : اللغة الأجنبية الأولى
الأحد 28 يونيو 2020 : الديناميكا
الخميس 3 يوليو 2020 : الأحياء والإستاتيكا والفلسفة
الثلاثاء 7 يوليو 2020 : الفيزياء والتاريخ
الأحد 13 يوليو 2020 : الكيمياء والجغرافيا 
الثلاثاء 14 يوليو 2020 : اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية
الأحد 19 يوليو 2020 : الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس
الثلاثاء 21 يوليو 2020 : الجبر والهندسة الفراغية
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