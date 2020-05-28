الطيران يتعافي.. 100 ألف رحلة جوية تحلق في السماء للمرة الأولى منذ انتشار كورونا

مؤشرات طفيفة للتعافي الجوي، بدت تظهر مؤخرًا في أجواء السماء للمرة الأولى منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، رصدها موقع تتبع الطيران العالمي "فلايت رادر"، على مدار اليومين الماضيين، بعد مرور أسابيع خلت فيها السماء من حركة الطائرات التجارية، بسبب القيود التي فرضت على السفر الدولي لمواجهة تفشي الفيروس القاتل "كوفيد-19".





فلايت رادار المتخصص في تتبع حركة الطيران العالمي، تتبع يوم 20 مايو المنقضي، للمرة الأولى منذ 22 مارس الماضي ، 100 ألف رحلة يومية بينها طيران تجاري وأخر غير تجاري، حيث وصلت عدد الرحلات الذي تم تتبعها في هذا اليوم نحو 110 ألف رحلة بمعدل زيادة 11.9% عن اليوم السابق لها.





وأوضح فلايت رادار أنه رغم تسجيل زيادة في حركة الطيران بالسماء، إلا أن متوسط الزيادة مازال أقل بكثير من متوسط قرابة 200 ألف رحلة تم تسجيلها في مثل هذا التوقيت من مايو خلال العام المنقضي 2019.





ووفقا لتقرير موقع التتبع العالمي، الصادر، عنه قال، إنه تم تحقيق نمو إجمالي الرحلات في الغالب عن طريق حركة المرور غير التجارية، حيث زادت بمقدار 9092 رحلة عن اليوم السابق، مقارنة بالنمو المطرد، ولكن يظل هناك نمو محدود للرحلات التجاري الذي أضاف 2668 رحلة جوية فقط.





وأوضح التقرير، أنه منذ الأسبوع الثالث لشهر أبريل الماضي، بدأت حركة الطيران التجاري تتسل ببطء في جميع أنحاء العالم وتنمو مؤشرات الحركة إلى الأعلى، لكن النمو الإقليمي لا يزال غير متكافئ.





وبالمقارنةً بشهر مايو 2019 ، كشف "فلايت رادار"، إلى أنه الرحلات التجارية انخفضت بنسبة 71.7٪ حتى الآن في أبريل، وانخفضت بنسبة 73.6٪ على أساس سنوي، مُشيرا إلى أن الرحلات الجوية بطائرات الشحن وطائرات الركاب التي تحمل البضائع ساعدت على زيادة الحركة.



