اخترقوا الحظر.. القبض على 3 مصريين في الكويت للاتجار في المخدرات

ألقت الشرطة الكويتية أمس، الأربعاء، القبض على 3 مصريين وافدين تورطوا في الاتجار بمواد مخدرة مع كويتية، بعد خرقهم حظر التجول المفروض ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، إن "رجال الأمن وأثناء جولة أمنية في إحدى المحافظات شاهدوا سيارتين متوقفتين إلى جانب بعضهما في مكان مظلم في مواقف مخصصة لإحدى إدارات البلدية، وعند الاقتراب منهما قام أحد المصريين الثلاثة بإلقاء كيس على الأرض".





وأضافت "وبعد التقاط الكيس تبين أنه يحتوي على أنواع عديدة من المواد المخدرة وكان بالسيارة 3 أشخاص مصريين".





وأشارت الصحيفة، إلى أن السيارة الثانية كانت بها امرأة كويتية تبلغ 60 عامًا، واعترفت بأنها كانت تشتري منهم مواد مخدرة عند سؤالها عن سبب توقفها.





كما تبين لرجال الأمن، أن المصريين الثلاثة لا يحملون تصاريح خروج أثناء حظر التجول المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا.



