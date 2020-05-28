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رياضة

مستعينا بـ شهادة رئيس الكاف.. الوداد ينتظر القرار النهائي بشأن نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019

الخميس 28/مايو/2020 - 04:56 ص
الوداد المغربي
الوداد المغربي
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ياسمين تيسير
ينتظر نادي الوداد المغربي الحكم النهائي من المحكمة الرياضية الدولية بشأن نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2019 حيث من المقرر ان تقام الجلسة عن طريق تقنية الفيديو لسماع المرافعة النهائية لـ الوداد إضافة إلى شهادة رئيس النادي سعيد الناصيري.

وأكدت بعض التقارير الصحفية أن الوداد أيضا سيستعين بـ شهادة احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي "الكاف" للكشف عن سر تعطل تقنية الفار في مباراة العودة بملعب رادس.


وكانت هناك تصريحات مسجلة لـ أحمد أحمد أكد فيها أنه تعرض لتهديد رسمي من رئيس الترجي حمدي المدب لـ تتويج فريقه باللقب الأفريقي.

وكانت لجنة الطوارئ في الكاف أصدرت حكما بإعادة المباراة ليطعن عليه الترجي لتحال القضية لـ هيئة التأديب والاستئناف. 

وطعن الوداد على القرار النهائي بأن قرار الكاف يمنع إقامة أي مباريات رسمية لـ الترجي والمنتخب التونسي بملعب رادس لافتقاده شروط الأمان.

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