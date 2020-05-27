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رياضة

المحكمة الرياضية تستمع لأقوال أحمد أحمد في قضية الوداد والترجي الجمعة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 03:50 م
أحمد أحمد
أحمد أحمد
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إسراء أشرف
كشفت تقارير صحفية مغربية، أن المحكمة الرياضية الدولية "كاس" قررت استدعاء أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، للاستماع إلى أقواله في الجلسة التي ستعقد بعد غدٍ الجمعة، عبر الفيديو، لمناقشة قضية نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، بين الوداد المغربي والترجي التونسي.

ووفقًا لموقع "le360" المغربي، فإن "كاس" وجهت دعوة لأحمد أحمد، بالإضافة إلى مندوب ومراقبي المباراة، من أجل الاستماع إلى أقوالهم في الشكوى المقدمة من نادي الوداد ضد "كاف".

وأضاف الموقع المغربي في تقريره، أن نادي الوداد يتمسك باستدعاء الشهود الجدد رغبة من مسؤوليه لتقوية موقف الفريق الأحمر، لحسم القضية لصالحه، خاصة أن تقرير مندوب المباراة لم يشير إلى أن الوداد انسحب من المباراة، بعدما قرر الوداد في وقت سابق استئناف الحكم الصادر عن اللجنة التأديبية التابعة للكاف، والتي قضت بتتويج الترجي التونسي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، والوداد منسحبًا منها.

ولجأ الوداد للاستئناف على اعتبار أن قانون اللعبة يمنحه الحق في استئناف الحكم الصادر من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.


كانت مباراة إياب نهائي دوري الأبطال قد انتهت بشكل غير طبيعي، حيث رفض الوداد استكمالها إلا بعد تشغيل تقنية الفيديو، للتأكد من صحة هدف سجله في مرمى مضيفه الترجي وألغاه الحكم.

وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرة انتهاء اللقاء، معلنًا فوز الترجي وانسحاب الوداد بعد إيقاف المباراة لمدة طويلة.
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